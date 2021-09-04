Проект Bunny Hill уверенно покоряет оффлайн-пространство. Открыт очередной розничный магазин в самом центре столицы - Центральном Детском Магазине на Лубянке. Торговый центр ЦДМ – это флагман индустрии детских товаров, представлять свою продукцию в котором считают за честь многие всемирно известные компании. Теперь и Bunny Hill будет радовать своей особой атмосферой и уникальными брендами его посетителей и гостей.

История Bunny Hill насчитывает почти семь лет. В начале проект функционировал только в онлайн-пространстве - чудесные игрушки, аксессуары для детей и декор для детских комнат можно было купить в интернет-магазине и через Инстаграм, аудитория которого насчитывает почти 150 000 подписчиков. А два года назад было принято решение об открытии первого розничного магазина на 4 этаже модного Универмага «Цветной». Новое направление оказалось успешным и перспективным, это побудило основательниц – Юлию Волкову и Ульяну Колесникову, двигаться дальше и покорять оффлайн рынок.

Магазин Bunny Hill в ЦДМ – это волшебное место, где каждый взрослый непременно становится ребенком. Уже глядя на чудесную витрину с Пушечной улицы, залитую светом и нежностью, невозможно остаться равнодушным и пройти мимо. А попав однажды в просторное, светлое, уютное пространство с широчайшим выбором чудесных игрушек и аксессуаров, сразу понимаешь, что это не просто детский магазин, это место с душой и концепцией, где хочется рассматривать каждую деталь, вдохновляться, любоваться, знакомиться со всей представленной там красотой и, конечно же, совершать покупки и возвращаться снова. Все очень стильно и оригинально, здесь вы не увидите ярких, кричащих цветов и бездушного пластика, изделия отличаются высочайшим качеством, приятными пастельными расцветками, минималистичным дизайном и уникальным стилем. Приветливые и доброжелательные продавцы всегда проконсультируют и помогут сделать правильный выбор среди всего многообразия игрушек, предметов декора, мебели, текстиля, одежды, посуды, развивающих игр и многого другого.

В Bunny Hill представлена продукция более 130 европейских и российских брендов. Кроме того, компания является эксклюзивным представителем шести брендов на территории России и стран СНГ: Maileg, Milledeux, Kid’s Concept, Baghera, Love Mae, Mr Maria.

Юлия Волкова и Ульяна Колесникова, основатели Bunny Hill: «Открытие еще одного магазина в крупнейшем торговом центре Москвы – это, безусловно, очень ответственный этап в развитии нашего проекта и еще один важный шаг к созданию новой сети концептуальных магазинов для детей и родителей. В ближайшее время в планах открытие еще нескольких собственных магазинов. Мы счастливы видеть такой отклик и спрос со стороны наших клиентов. Это значит, что у нас получилось создать особенное пространство с уникальной атмосферой и индивидуальным подходом к каждому покупателю. Мы будем и дальше активно искать что-то новое и расширять ассортимент, чтобы радовать наших гостей. Приглашаем всех в Bunny Hill в ЦДМ и Цветном, чтобы лично убедиться в этом!»