В конце августа немецкий обувной бренд Ara отметил свой пятый день рождения. Важную дату компания решила отметить часовым эфиром на телеканале Shopping Live. В качестве приглашенного гостя на дне рождения бренда выступила Юлия Барановская, ведущая популярных программ "Мужское женское" и "Модный приговор", которые выходят на “Первом”.

Выбор приглашенной звезды не случаен: Юлия — регулярный герой светских хроник, ее образы обсуждают, ее стилю доверяют тысячи женщин в России. Во время визита на канал Shopping Live Юлия Барановская оценила качество вещей и смогла выбрать total-look для себя.

Более того, Юлия отлично понимает специфику бренда Ara, его философию и ценность: ведущая постоянно работает на ногах и знает, насколько важно подбирать такую обувь, которая не будет перегружать ноги. Она постоянно находится в кадре, ведет мероприятия, а потому очень внимательно относится к выбору удобной обуви. К ее числу Юлия относит и бренд Ara: популярная ведущая считает, что обувь должна быть мягкой, комфортной и элегантной.

Бренд Ara родом из Германии, он основан еще в 1949 году. С тех пор бренд объединяет модные обувные тенденции с высоким уровнем комфорта благодаря множеству инновационных технологий: анатомически совершенная колодка, разнообразная шкала полнот, стельки с эффектом поддержки продольного свода стопы, сменная стелька с массажным эффектом, облегченные подошвы — это лишь часть решений, которые используются в обуви Ara, чтобы сделать ее максимально комфортной.

Для производства обуви бренд использует только высококачественные материалы, такие как натуральная кожа дорогостоящей выделки. Чтобы кожа была качественной и долговечной, она проходит 26 этапов обработки: в результате получается более эластичная, прочная кожа с ровной структурой, глянцевым блеском и насыщенным цветом.