8 сентября 2021 года ведущие игроки российского и мирового рынка электронной торговли встретятся на конференции AERO (AliExpress Russia Overview).

Участники события узнают, что думают лидеры мировых гигантов e-commerce Alibaba Group и Lazada об особенностях российского рынка, как действуют в нынешних реалиях такие топовые компании как AliExpress Russia, Ozon, X5 Retail Group, Lamoda, «СберМегаМаркет», «Магнит» и «Почта России». Также на AERO обсудят, как рассчитывают закончить год представители малого бизнеса, как работают с маркетплейсом российские продавцы и какие особенности развития AliExpress есть в нашей стране. Покупки в интернете прочно вошли в нашу жизнь и их оборот показывает уверенный рост. Поэтому конференция не будет похожа на типичное отраслевое или корпоративное событие по следующим причинам:

— В течение месяца пользователи, продавцы и партнеры отправляли свои видео-вопросы руководству AliExpress — ответы на некоторые из них прозвучат в прямом эфире 8 сентября.

— Впервые топ-менеджеры AliExpress Россия проведут открытую дискуссию о рынке и месте компании на нем с ведущими российскими аналитиками из J.P. Morgan, ВТБ Капитал, Sova Capital и ИК «Ренессанс Капитал».

— AliExpress покажет и расскажет о самых разных продавцах из России и Китая — и тех, кто сам производит товары, и тех, кто нашел свою нишу в дистрибуции.

Зарегистрироваться и узнать подробную программу онлайн конференции можно на сайте aeroconf.ru

Начало трансляции в 12 часов по московскому времени.