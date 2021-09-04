На улице Старая Басманная в Москве открылась концептуальная beauty-студия Corso. Камерное пространство салона решено в расслабляющих морских тонах, которое идеально подходит для увлекательного и полезного путешествия в мир стиля и красоты.

В честь открытия beauty-студии, ее основательница Марем Гадаева, пригласила гостей в модный круиз. Компактное пространство как будто увеличилось и превратилось в импровизированный подиум. Модный бренд Addicted_to продемонстрировал круизную коллекцию в бело-голубых оттенках, которая не потеряет своей актуальности в осенний период. Все вещи трансформируются и сочетаются между собой. Дизайнер бренда Олеся Косоплеткина вместе со стилистами-имиджмейкерами провела мастер класс по разбору гардероба и показала как различные предметы коллекции можно носить в повседневной жизни. Гости вечера увлеклись примеркой и даже устроили спонтанный показ в трендовых образах Addicted_to. Нежность коллекции подчеркивал воздушный макияж от визажистов американской марки декоративной косметики Kevyn Aucoin. Волосам придавал блеск уходовые средства для волос Authentic beauty concept. Ведущая вечера, медийный продюсер и блогер Ольга Светлая создавала непринужденную обстановку для неформального общения гостей за бокалом игристого и низкокалорийным тортом.

“Мы старались создать приватную обстановку в нашем салоне, чтобы каждый гость мог чувствовать себя расслабленно, как на фешенебельном курорте. У нас все для этого создано. Все процедуры проводятся в отдельных кабинетах. Косметика используется премиального качества. Во время визита в салон гости могут побаловать себя уходом для рук от марки Christina Fitzgerald, стрижкой и укладкой от топовых стилистов-парикмахеров, уходом для волос от Authentic beauty concept и визажем от американского бренда Kevyn Aucoin!”, подвела итоги вечера Марем Гадаева.