На улице Старая Басманная в Москве открылась концептуальная  beauty-студия Corso. Камерное пространство салона решено  в расслабляющих морских тонах, которое идеально подходит для  увлекательного и полезного  путешествия в мир стиля и красоты.   

В честь открытия  beauty-студии, ее основательница  Марем Гадаева,  пригласила гостей в модный круиз.  Компактное пространство как будто увеличилось и превратилось в импровизированный подиум. Модный бренд  Addicted_to продемонстрировал  круизную коллекцию в бело-голубых оттенках, которая не потеряет своей актуальности  в осенний период. Все вещи трансформируются и сочетаются между собой. Дизайнер бренда Олеся Косоплеткина вместе со  стилистами-имиджмейкерами  провела мастер класс по разбору гардероба и показала как  различные предметы коллекции можно носить в повседневной жизни. Гости вечера увлеклись примеркой и даже устроили спонтанный показ  в трендовых образах  Addicted_to.  Нежность коллекции подчеркивал воздушный макияж от визажистов американской марки декоративной косметики Kevyn Aucoin. Волосам придавал блеск уходовые средства для волос Authentic beauty concept. Ведущая вечера, медийный продюсер и блогер Ольга Светлая создавала непринужденную обстановку для неформального общения гостей за бокалом игристого и низкокалорийным тортом.  

“Мы старались создать приватную обстановку в нашем салоне, чтобы каждый гость мог чувствовать себя расслабленно, как на фешенебельном курорте. У нас все для этого создано. Все процедуры проводятся в отдельных  кабинетах. Косметика используется премиального качества. Во время визита в салон гости могут  побаловать себя уходом для рук от марки Christina Fitzgerald, стрижкой и укладкой от топовых стилистов-парикмахеров, уходом для волос от Authentic beauty concept и визажем от американского бренда Kevyn Aucoin!”, подвела итоги вечера Марем Гадаева. 

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