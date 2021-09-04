Певица Рианна представила новую коллекцию своего белья Savage × Fenty. Интересно, что на этот раз в капсуле появилось не только нижнее бельё, но ещё комфортная одежда.

Так, в линейку вошли боди, легинсы и спортивные комплекты, в которых можно заниматься спортом, и, разумеется, нижнее белье с романтичным декором из атласных лент и с широкими резинками в спортивном стиле. Основными цветами стали нейтральный черный, ярко-розовый и фиолетовый, пишет Buro 24/7.

В частности, в коллекцию можно найти классические модели Savage X Fenty: Cotton Essentials Bralette, Forever Savage Bralette, Mesh Crotchless High Bikini и Cotton Essentials Thong, а также кружевной бюстгальтер, лишь наполовину прикрывающий грудь.

Несколько фото из съемки, приуроченной к выходу капсулы, были размещены на странице Рианны в Instagram. На одном из них певица позирует в розово-фиолетовом комплекте нижнего белья с тонкими розовыми ленточками и завязками на талии. Похожий комплект представлен в коллекции и с корсетом.

Все вещи выпущены в широкой размерной сетке – от XS до XXXL и от 32A до 46DDD. Посмотреть и приобрести новинки можно на официальном сайте бренда.