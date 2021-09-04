Российский бренд Tegin показал коллекцию осень-зима 2021-2022. На ее создание Светлану Тегин вдохновила ее работа в качестве художника по костюмам в многосерийном фильме «Вертинский» режиссера Дуни Смирновой.

При создании линии дизайнер ориентировалась на образы главных героинь картины. Пелерина со сборкой и воротником − отсылка к героине Виктории Исаковой, пальто с отстегивающимся воротником − к персонажу Анны Михалковой. От образа Веры Холодной, которую в картине сыграла Паулина Андреева, в коллекцию пришли прямые силуэты пальто, пишет Buro 24/7.

Также в новом сезоне Светлана Тегин представила бархатные брюки и платья в пол, смокинги и платья-фраки с открытой спиной, шелковые рубашки. Дизайнер обратилась не только к силуэтам эпохи, но и к любимым материалам прошлого столетия: атласному шелку, шерсти мериноса и шелковому бархату. Дополняет выбор овчина легчайшей современной выделки.

Как отмечает Elle, цвета коллекции также подобраны соответственно вкусам той эпохи – образы окрашены в угольно-черный, молочно-белый, серо-голубой, дымчато-серый, нежно-розовый.

Премьера сериала «Вертинский» состоится 13 сентября в онлайн-кинотеатре Kion. Зрителям будут доступны первые две серии проекта, а следующие эпизоды будут выходить по понедельникам. Об этом сообщает «Российская газета».