13 октября 2022 года в рамках XIV Конвента Российской ассоциации международных исследований состоялся круглый стол Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters «Креативные индустрии. Новый контекст».

В круглом столе приняли участие:

Торкунов Анатолий Васильевич — Ректор МГИМО, академик РАН

Журавский Александр Владимирович — Заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам, заместитель Председателя Оргкомитета Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters

Володин Борислав Борисович — Руководитель Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters

Белгородский Валерий Савельевич — Ректор Российского Государственного Университета им. А.Н.Косыгина

Древаль Максим Алексеевич — Генеральный директор российского общества «Знание»

Дуда Вадим Валерьевич — Генеральный директор Российской государственной библиотеки

Егошина Ольга Владимировна — Профессор Школы-студии МХАТ

Заславский Григорий Анатольевич — Ректор Российского института театрального искусства — ГИТИСа, Председатель Экспертного совета Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters

Кремер Алена Игоревна — Управляющий партнёр видеопродакшн Peak Media, вице-президент по GR Ассоциации Коммуникационных Агентств России

Луканина Анна Михайловна —Президент Ассоциации Брендинговых Компаний России, главный эксперт ArtMaster в компетенции «Копирайтер»

Мальгин Артем Владимирович — Проректор по развитию — руководитель Аппарата Ректора МГИМО

Мещеряков Арсений Владимирович — Руководитель Школы дизайна Национального Исследовательского Университета ВШЭ

Островская Юлия Алексеевна — Руководитель образовательных проектов VK

Рыжинский Александр Сергеевич — Ректор Российской академии музыки имени Гнесиных

Черкес-заде Екатерина Вадимовна — Директор Universal University.

Спикеры обсуждали значение креативных индустрий в развитии экономики, а также проблему отсутствия специализированного образования в целом ряде новых творческих профессий.

«Креативные индустрии переживают стремительный рост и становятся драйвером экономики. Учитывая новые внешнеполитические реалии - значение креативных индустрий сложно переоценить. Для российских креаторов открываются новые возможности. Одним из барьеров, который препятствует выходу в лидерство в креативной экономики, становится отсутствие системы получения компетенций и знаний», — отметил в приветственном слове Журавский Александр Владимирович.

«За три года проведения Чемпионата стало очевидно, что отсутствие специализированного образования становится непреодолимым барьером при создании качественных проектов. Сокращение дистанции между стремительно развивающейся креативной индустрией и реальной системой образования может вывести страну на новый культурный уровень», — прокомментировал Борислав Володин.

В рамках круглого стола был проанонсирован целый ряд проектов и инициатив, которые планируется реализовать в ближайшее время.

Чемпионат ArtMasters представил Академию ArtMasters, которая представляет собой образовательную онлайн-среду, позволяющую проходить онлайн курсы для совершенствования и укрепления своих компетенций из любой точки мира. Преподавателями Академии выступают главные эксперты чемпионата, которые работают на стыке образования и индустрии, рассказывая актуальные кейсы и инструменты, позволяющие легче интегрироваться в производство.

Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль поделился планами формирования новых программ обучения для специалистов креативных индустрий на базе центра знаний «Машук». «Одно из актуальных и приоритетных направлений, которое мы обсуждаем с чемпионатом ArtMasters — это использование образовательных программ центра знаний «Машук» в вузах, развивающих креативные направления. В частности, это могут быть программы повышения квалификации. В дальнейшем мы планируем предоставлять нашу инфраструктуру для образовательных и просветительских проектов по всей стране. Это может стать надежной опорой для развития креативных индустрий», — сказал Максим Древаль.