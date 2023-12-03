Предприниматель Сергей Семерюк обратился в агентство Autentica за разработкой бренда одежды. Была только идея и внутренняя миссия — запустить линейку комфортной одежды на каждый день, которая бы служила своим владельцам долгие годы, сообщает advertology.ru.

Бренд создает одежду для людей в стиле military и casual. Модели коллекций представлены в базовых тонах с добавлением красного и графитофого черного. В фирменном стиле появляется паттерн с акцентными красными плашками. Скругленная форма является отсылкой к военным погонам, используемым в войсках связи, в которых служил основатель бренда Сергей Семерюк. Паттерн простой в использовании и легко встраивается на любые носители.

Команда агентства Autentica провела аналитическое исследование рынка, конкурентов и аудитории, сформировала платформу бренда совместно с командой клиента на стратегической сессии, разработала нейминг и фирменный стиль, отражающий заложенную идею.