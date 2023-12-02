Онлайн-платформа Lamoda и школа бизнес-образования Fashion Factory School провели исследование с целью изучить спрос на отечественные бренды, а также выделить категории, в которых не хватает товаров, и самые перспективные ниши для запуска модных брендов.

Как говорится в совместном пресс-релизе компаний, для опроса была выбрана аудитория, которая имела опыт покупки товаров молодых локальных брендов, а общее число респондентов составило 1500 человек. Примерно 50% покупателей локальных брендов — жители городов-миллионников и крупных городов.

Отмечается, что практически половина респондентов познакомилась с локальными брендами после февраля 2022 года, а остальная половина уже имела опыт покупки их ассортимента во всех исследуемых группах товаров: женская одежда и обувь, мужская одежда и обувь, спортивная одежда и обувь аксессуары а также, товары для дома. На Lamoda значительный рост интереса к локальным брендам наблюдается с 2021 года. В апреле 2021 года компания объединила перспективные локальные бренды в отдельный раздел на сайте — «Шоурум» и уже в 2022 году его рост составил 200% по сравнению с годом ранее, а по итогам первого полугодия 2023 года, раздел прирос на 130% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Более половины респондентов (54%) отметили, что основным драйвером покупки локальных марок в 2023 стал интерес к ассортименту. Тогда как почти четверть респондентов отметили, что заинтересовались локальными брендами, тк цена ниже, чем у зарубежных.

Наиболее популярные категории отечественных марок — женская одежда (74%), аксессуары (34%) и женская обувь (31%). При том, что аксессуары от локальных брендов уже занимают лидирующие позиции в гардеробе опрошенных по сравнению с зарубежными брендами и составляют 41% и 36% соответственно.

Исследование также выявило категории, в которых покупатели особенно остро ощущают нехватку ассортимента — мужская мода и спортивные товары. При том, что спрос на мужские товары, в том числе спортивные, на платформе традиционно высок, количество товаров мужских локальных брендов на Lamoda в 2,9 раз меньше, чем женских. А в спортивных отечественных марках мужской ассортимент присутствует только среди унисекс брендов, которых в 2,6 раз меньше, чем брендов со спортивными товарами для женщин. Если говорить про общую долю продаж локальных брендов в категории спортивных товаров, то она составляет всего 3% от продаж всего спортивного ассортимента.

«Мы наблюдали спрос на молодые локальные бренды в течение нескольких лет, что и стало для нас драйвером, объединить их в раздел «Шоу-рум». При этом наибольшей популярностью у пользователей Lamoda стабильно пользуется женский ассортимент. Но есть ниши, которые остаются без внимания российских предпринимателей, что особенно мы почувствовали в начале прошлого года, когда существенная часть ассортимента ушла с нашего рынка. В основном это категории мужских и спортивных товаров, где сейчас есть не перераспределенный спрос клиентов и большие перспективы занять прочные позиции», — отметила Анна Хомутова, руководитель отдела по управлению категорией женской одежды на Lamoda.

Сегменты «мужская мода» и «спортивные товары», по мнению экспертов школы бизнес-образования в сфере моды FFS, являются одними из самых перспективных для запуска локальных марок.

«Ниши мужской, а также спортивной обуви и одежды — сегменты, в котором сейчас наблюдается дефицит товаров. Особенно остро — в нише технологичной экипировки и одежды для профессиональных спортсменов. За последние полтора года видим значительный рост интереса к созданию своего спортивного бренда у наших студентов: фэшн-предприниматели видят возможности рынка и не хотят их упускать. Стоит отметить, что российская аудитория привыкла к высокой планке, которую уже задали международные спортивные бренды, и теперь они ожидают этого же уровня от новых брендов», – комментирует Анна Дубровина, бренд-директор школы бизнес-образования Fashion Factory School (входит в Ultimate Education).

В выборе потребители в первую очередь руководствуются узнаваемостью бренда, ее отмечают 75% опрошенных. При этом узнаваемость западных брендов важна лишь для 56% респондентов. Экологичность производства локальных брендов поддерживают 30% покупателей, тогда как этот же фактор при выборе зарубежных брендов важен только для 6% респондентов. Также для четверти опрошенных решающее значение имеет скидка.