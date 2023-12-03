1 декабря в киноцентре «Октябрь» прошла светская премьера новогодней комедии «ЁЛКИ 10». Премьера юбилейной десятой части новогодней российской кинофраншизы собрала на красной дорожке максимальное количество звезд и журналистов!

Картину представили актеры фильма: Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, Елена Валюшкина, Егор Корешков, Айдар Гараев, Эльдар Калимулин, Амиран Сардаров, Даня Киселев, Даша Дошик, а также продюсеры картины: Тимур Асадов, Лала Рустамова, Ара Хачатрян, Евгений Кулик, Александр Наумов, Александр Пиковский.

Список гостей: Валерия и Иосиф Пригожин, Наталья Подольская, Ани Лорак с дочерью Софией, Виктория Лопырева, Влад Топалов, Наталья Подольская, Дарья Авратинская и Егор Корешков, Люся Чеботина, Виктория Шелягова, Елена Валюшкина, Владимир и Маруся Левкины, Амиран Сардаров, Татьяна Тур, Тимур Хайдаров, Наталья Зубарева, Никита Сорокин, Вера Чистякова, Аника Керимова, Дмитрий Красилов (Пухляш), Марго Овсянникова, Алена Жигалова («Алена, Блин!»), Сергей Ашихмин и Ангелина Бреженская, Лилия Абрамова (Татарка FM), Евгений Кулик, Любовь Сидоркина, Таша Белая, Павлик Водолей, Янгер, Андрей Глазунов, Александра Киселева, Александр Тихомиров, Алиса Буслова, Даня Киселев и Эльдар Калимулин, Светлана Пырескина, Максим Шаламицкий, Патриция Диало, Сергей Борецкий, Михаил Кириллов, Александрина Олексюк, Даша Дошик и другие.

Филипп Киркоров приехал на премьеру с сыном Мартином и дочерью Аллой-Викторией, которой 1 декабря исполнилось 12 лет. Поздравления с Днем Рождения и подарки она принимала прямо на премьере. Роль дочери Филиппа в фильме «Ёлки 10» сыграла Ника Левкина, дочь экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина.

Филипп Киркоров не только исполнил роль в картине, но и принял участие в создании саундтрека: в фильме звучит его песня «Летите, Летите».

Юбилейная, десятая часть легендарной новогодней кинофраншизы «ЁЛКИ», состоит из четырёх новелл, объединённых общей сюжетной линией. «ЁЛКИ 10» отдают дань самому первому фильму франшизы: новогодние истории вновь связаны теорией шести рукопожатий, но уже на новый лад.

В широкий прокат фильм выходит с 7 декабря.