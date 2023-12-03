29 ноября 2023 года в библиотеке им. Ленина в рамках BRICS + Fashion Summit модный дом Alena Akhmadullina представил коллекцию Spring-Summer 2024, сообщает компания.

Коллекцию, вдохновлённую сказкой Александра Пушкина «Руслан и Людмила», отличают многогранные образы, кутюрные техники, премиальные материалы и инновационные технологии. Женское начало, которое воплощает Людмила, проявляется в палитре светлых оттенков в сочетании с россыпями жемчуга в декоре и принтах, а мужское – Руслан и Черномор – в брутальных вещах из кожи и денима и чётких структурах.

В коллекции много принтов, эскизы которых выполнялись с помощью искусственного интеллекта, а затем скетчи дорабатывались вручную. Листья волшебного дуба, растущего у Лукоморья, реализованы в объёмной вышивке, выложены жемчугом, выполнены из сложенных в несколько слоев органзы. Мотивы сказочного леса напечатаны на плотном шёлке и прозрачной органзе, а сверху дополнены отдельными элементами из той же ткани – травинками, листьями, благодаря чему достигается объёмная многослойность. Не обошлось без изображений «неведомых зверей»: в облаках парит крылатый «кот учёный».

Обращаясь к традиционной для бренда теме херитажа, Alena Akhmadullina представляет блок изделий, вдохновлённых смокингом: мужской костюм становится женственным, дополняясь декором из «шкатулки драгоценностей» царевны. Драматичный образ Черномора читается в изделиях из новативной ткани – денима, покрытого водоотталкивающим напылением, фактура которого напоминает кожу. Брутальный варёный деним соединяется с летящей бахромой и фирменным приёмом бренда – женственным плетёным оплечьем.

В блоке кроше чёткие структуры контрастируют с женственными силуэтами, цветом и фактурой пряжи. Платья в пол и комбинезон с расклешёнными брюками сложены из вывязанных вручную разноуровневых конструкций, которые дополнены жемчугом, встроенным в композицию. Из жемчуга выполнены аксессуары – сумки, украшения, лифы, оплечья – и целое платье.

Меховая линия представлена четырьмя изделиями – кроп-бомбером из норки в технике росшива замшей в натуральных припыленных цветах, шубой из шёлка с настроченной норкой в технике like feather fur, монохромной шубой в технике интарсии, сложенной из элементов размером два сантиметра и шубой-платьем в пол с рельефным рисунком из меховых элементов с разной высотой ворса.

Кутюрная часть коллекции, состоящая из 10 платьев, – тизер будущей регулярной линии Alena Akhmadullina Couture. Платья ручной работы украшены вышивкой, выполненной люневильским крючком по шёлковой сетке с использованием натурального ракайльного жемчуга и богемского бисера. На каждое платье ушло до 100 часов работы.

Обувная линия выполнена в коллаборации с лабораторией Nature Based Lab, основной миссией которой является симбиоз экологических материалов и искусства. Специально для показа созданы фактуры из биоразлагаемых материалов, вдохновлённые сказкой «Руслан и Людмила»: например, фраза об «избушке на курьих ножках» навела на мысль об использовании яичной скорлупы для биопластика, а эпизоды, где похищенная Черномором Людмила гуляет в садах среди апельсиновых деревьев, вдохновили на эксперименты с применением сырья этого растения.