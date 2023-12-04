Главным героем новой капсульной коллекции российского бренда одежды и аксессуаров Radical Chic стал Дракон – символ наступающего 2024 года, сообщает компания.

В капсулу вошли коллекционные платки из натурального шёлка в двух цветовых решениях, шёлковые комплекты – рубашка и юбка – в белом и чёрном цвете, кимоно из плотной и пластичной вискозы, шёлковые вечерние сумочки, фартук, косметичка, шоппер.

В коллекционном платке «Лазурный дракон», рисунок которого стал основой коллекции, художники показали сразу 20 разных персонажей. В стилистике каре и одежды считывается взаимодействие противоположностей – Востока и Запада, реального мира и фантазии, хорошо известного и неведомого.

«Каждое время рождает собственных драконов. Это одно самых известных существ, созданных человеческим воображением. Во времена социальных потрясений и стремительного технического прогресса драконы становятся нашими друзьями и противостоят реальному миру. Они повсюду: драконы стихий из Майнкрафт, в популярных фэнтэзи-мирах Джорджа Мартина и Джоан Роулинг. Заметьте, драконы всегда обитают в самых неизученных местах: недрах земли или в толще океане. Так и дизайн нашего платка – всего лишь попытка изучить глубины собственной фантазии», – рассказывает о создании коллекции Александра Калошина, основатель бренда Radical Chic.

Фотографии предоставлены компанией.