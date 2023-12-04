По данным организаторов Форума новой модной индустрии института Beinopen и департамента по работе с сообществами VK, абсолютное большинство (78%) считают продукцию отечественных брендов престижной.

И, говорится в совместном исследовании, лишь 12% опрошенных потребителей продолжают покупать одежду и обувь западных производителей даже по завышенной цене.

Альтернативы полюбившимся западным брендам есть. Большинство россиян (67%) не почувствовали ограничений или проблем в выборе одежды из-за ухода известных иностранных компаний. Больше половины (52%) опрошенных потребителей успешно переключились на альтернативные бренды одежды и обуви из Китая и других стран-партнеров России.

Каждый седьмой (14%) покупатель выбирает реплики западных брендов. Предпочитают копии популярных производителей чаще всего мужчины (60%). И лишь 10% таких покупателей обращают внимание на качество подделки, а 27% выбирают реплику именно из-за известности бренда. Самой популярной категорией среди подделок у россиян стали кроссовки – 28%. При этом треть респондентов (39%) не готова платить за копию более 5 тысяч рублей.

Одежда и обувь отечественных брендов должна стоить значительно дешевле. Но покупать ее россияне готовы даже из патриотических чувств – 23% опрошенных купили бы понравившуюся вещь из России, просто чтобы поддержать отечественный бизнес. Главный же аргумент в пользу покупки российского бренда – качество. 41% респондентов готовы купить одежду отечественного производства, если вещи будут выполнены из материалов высокого качества. За одну качественную вещь местного производителя 36% покупателей готовы заплатить до 10 тысяч рублей.

Интересно, что лишь для 10% опрошенных покупателей важно, чтобы отечественный бренд был известным. Большинство россиян (44%) могут вспомнить, как минимум, один популярный бренд одежды, созданный в России. В топ-3 торговых марок одежды по уровню спонтанного знания вошли Ostin (32%), Gloria Jeans (31%) и «Твоё» (28%).

Только 12% респондентов стараются покупать оригинальные товары западных брендов, недоступных в России. Из них каждый третий (35%) готов переплачивать за любимый бренд 20%-30%. В топ-3 марок, по которым скучают опрошенные, вошли Nike (23%), The North Face (20%) и Polo Ralph Lauren (18%). За один понравившийся товар этих брендов респонденты (58%) готовы заплатить от 20 до 40 тысяч рублей.

Фото взяты из открытых источников.