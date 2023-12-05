В декабре 2024 года ателье Atelier 2.0 расширит свою площадь и запустит на ней продажи вещей отечественных брендов, сообщает ruslegprom.ru.

Новая площадка займет около 20 кв. м, это будет сквозная территория непосредственно по пути в ателье. Ее будут развивать под названием Jardin secret.

«Мы фиксируем увеличение спроса на наши услуги, люди все чаще хотят, чтобы мы отшили для них одежду. Поэтому сейчас мы набираем дополнительный персонал на пошив вещей. Как правило, мы ведем своих клиентов длительное время вплоть до того, что отшиваем им целый гардероб и консультируем как стилисты. В связи с повышением спроса мы хотим запустить вторую смену работников, чтобы удовлетворить потребности наших покупателей, — рассказала владелица Atelier 2.0 Ольга Геранина. — Сейчас компания работает в режиме одной смены сотрудников 5/2, с новыми работниками у ателье будет утренняя и вечерняя смены».

Более того, дополнительно к ателье компания сделает зону с одеждой от российских дизайнеров. Это будут базовые женские вещи и акцентные аксессуары. Ольга Геранина подчеркнула, что уже отобрала 10 брендов для работы в Jardin secret, всего их будет около 50.