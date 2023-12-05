Вторая новогодняя капсула от Belle You состоит из базовых моделей в особом исполнении для создания эффектных и праздничных образов на выход, сообщает компания.

В капсулу вошли два комбинезона – без рукавов и с длинными рукавами – из эластичного плотного бифлекса, с глубоким вырезом на спине, выполненные в чёрном цвете, боди, легинсы из плотного бифлекса, базовые оверсайз-футболки из плотного хлопка. Изделия капсулы не просвечивают, их легко интегрировать в повседневные образы. Цветовую палитру коллекции составили базовый бежевый, чёрный.

Лимитированная коллекция Magic Circus представлена в магазинах и на belleyou.ru. Количество изделий ограничено.

Фотографии предоставлены компанией.