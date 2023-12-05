4 декабря в московском музыкальном театре «Геликон-опера» состоялась 24-я торжественная церемония вручения премии Правительства Москвы «Путеводная звезда». Это самая крупная в Москве профессиональная туристическая премия, которая присуждается лучшим представителям сферы гостеприимства: гостиницам, ресторанам, экскурсионным и выставочным проектам, музеям, туроператорам, отраслевым медиа и СМИ.

Всего на конкурс поступило более 470 заявок, жюри выбрало лучших в 6 номинациях среди гостиниц и туроператоров. В остальных 11 номинациях в выборе принимали участие москвичи на сайте проекта «Активный гражданин». Они определили наиболее интересные точки притяжения столицы: в этом году им предстояло выбрать в таких номинациях, как «Лучший отель для семейного отдыха», «Лучший завтрак в отеле», «Лучшая публикация о путешествиях по Москве» и в других. Пять специальных призов были определены Организаторами Премии.

В рамках премии лучшим экскурсоводом стал Евгений Степанов. Он является автором 26 авторских экскурсионных маршрутов по Москве, и только за этот год провел более 350 экскурсий. Евгений является автором проекта «Гуляем по Москве», в рамках которого было разработано 180 маршрутов и в течение года экскурсоводами города и самим автором было проведено более 7500 экскурсий.

В номинации «Московские впечатления: выставки» по мнению москвичей лучшей стала экспозиция Государственного Дарвиновского музея. Она посвящена истории становления теории эволюции, разнообразию жизни на Земле, изменчивости и наследственности, естественному отбору и борьбе за существование в природе.

Лучшим в номинации «Московские впечатления: экскурсии и развлечения» признали Экспозицию «Подвиг Народа» в Музее Победы. В новом музейном пространстве представлен вклад в Победу тружеников тыла – тысяч рядовых граждан страны, деятелей науки, медицины, культуры, всех тех, кто самоотверженно трудился на благо страны в тяжелые годы Великой Отечественной войны.

Также специальный приз от Организаторов Премии за вклад в развитие туристической отрасли города Москвы получил Департамент информационных технологий города Москвы за свой павильон «Цифровые технологии Москвы» в «Лужниках». Его гости могли познакомиться со значимыми ИТ-решениями столицы, совершить виртуальные прогулки по главным достопримечательностям и познакомиться с полезными онлайн-сервисами для горожан.

В этом году в конкурсе было представлено 22 номинации в разных сферах туристической отрасли: 17 конкурсных и пять специальных приза за вклад в развитие туризма города. Участниками могли стать представители столичного туризма и гостеприимства, подав заявку на официальном сайте премии.

Категория «Гостиницы»

В номинации «Лучшая гостиница 5*» и «Лучший Клиентоориентированный Отель» победил «The Carlton, Moscow». Отель привлекает своим удачным расположением в центре столицы и близостью к известным достопримечательностям. Изысканный интерьер раскрывает гостям культуру традиционного русского гостеприимства, а высокий уровень сервиса мотивирует их вернуться сюда вновь. В здании отеля находится арт-платформа «Cube.Moscow» с 10 галереями современного искусства, а также ресторан с панорамным видом на кремль, фитнес-центр и другие удобства для постояльцев.

«Лучшей гостиницей 4*» стала гостиница «Benedict Hotel&SPA», которая располагается в красивом и благоустроенном районе Зеленоградского административного округа города Москвы. Здесь гости могут расслабиться в роскошном SPA-салоне с дизайнерским интерьером.

Звание «Лучшая гостиница 3*» присуждено гостинице «Ибис Москва Октябрьское Поле», чье расположение позволяет легко добраться до главных туристических локаций и лучше узнать Москву. Отель полюбился туристам благодаря светлым современным номерам, вкусным завтракам.

Гостиница «Soluxe Hotel Moscow» была признана «Лучшим конгресс-отелем». Находится в непосредственной близости от парка Ботанический сад и является одним из самых больших конгресс-отелей в России. Отель относится к крупной китайской сети гостиниц и находится на территории многофункционального центра «Парк Хуамин», ориентированного на проведение бизнес-мероприятий.

«Лучшим отелем для семейного отдыха» москвичи выбрали гостиницу «Radisson Slavyanskaya Hotel & Business Center, Moscow». Отель создает комфортную обстановку для проведения отдыха в кругу семьи. Здесь есть крытый бассейн, где можно весело провести время с детьми. Поблизости расположен Московский зоопарк и Большой театр.

Категория «Впечатления и гостеприимство»

В номинации «Московские впечатления: выставки» по мнению москвичей лучшей стала Экспозиция Государственного Дарвиновского музея. Она посвящена истории становления теории эволюции, разнообразию жизни на Земле, изменчивости и наследственности, естественному отбору и борьбе за существование в природе.

Победителем в номинации «Московские впечатления: для детей» москвичи выбрали Парк профессий для детей «Кидзания». Проект дает возможность детям в формате ролевой игры освоить более 150 различных профессий.

Лучшим в номинации «Московские впечатления: экскурсии и развлечения» признали Экспозицию «Подвиг Народа» в Музее Победы. В новом музейном пространстве представлен вклад в Победу тружеников тыла – тысяч рядовых граждан страны, деятелей науки, медицины, культуры, всех тех, кто самоотверженно трудился на благо страны в тяжелые годы Великой Отечественной войны.

В номинации «Московское гостеприимство: туроператор (лучший межрегиональный турпродукт)» одержал победу Туроператор «РЖД Тур» с Социально-патриотический проектом «Своих не бросаем». В рамках проекта во взаимодействии с Министерством обороны Российской Федерации было назначено 3 специальных рейса туристического поезда «Русский Север».

Категория «Гастрономия»

В номинациях «Московский завтрак» и «Московская классика» москвичи отдали победу ресторану русской кухни «Матрешка», который представляет собой красивое двухэтажное здание на набережной Тараса Шевченко. В дизайне ресторана прослеживается современное прочтение стилистики 20-х годов, эпохи «индустриальных дворцов».

Ресторан современной кухни «Белуга» стал лучшим в номинации «Модной гастрономии». Из окон ресторана открывается уникальный вид на исторический центр Москвы, а блюда демонстрируют новое прочтение русской классики и трендов мировой кулинарии.

Победу в номинации «Лучшая московская кондитерская» завоевала кондитерская «Кафе Пушкинъ». Интерьер и обстановка этого места превращает его в московский символ утонченной французской кондитерской.

Гостиница «Националь», по мнению москвичей, является лучшей в номинации «Завтрак в отеле». Завтрак сервируется в просторном, элегантном зале «Московский» с большими панорамными окнами, откуда открывается вид на Красную площадь и Московский Кремль. Кроме того, гостей всегда ждет широкий выбор блюд и напитков.

Категория «Медиа»

В номинации «Лучшее туристическое СМИ» победу одержал проект РИА Новости. Туризм. Он публикует актуальные туристические новости о Москве, подборки самых интересных достопримечательностей столицы.

Победителем в номинации «Лучшая публикация о путешествиях по Москве» стала статья «Увидеть обязательно! Места Москвы, которые должен посетить каждый турист». РИА Новости, Туризм. Публикация о столице отличается форматом и глубиной подачи.

Специальный приз за вклад в развитие туризма города Москвы.

«Лучшим экскурсоводом» стал Евгений Степанов, «Лучшим администратором гостиницы» назван Денис Сольев. Они заняли первое место в Городском конкурсе профессионального мастерства «Московские мастера 2023».

Специальный приз за вклад в развитие туристической отрасли города Москвы получила Ассоциация гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров.

Специальный приз за вклад в развитие гастрономического туризма получил ресторан «JUN».

Специальный приз за вклад в развитие туристической отрасли города Москвы получил Департамент информационных технологий города Москвы за свой павильон «Цифровые технологии Москвы» в «Лужниках». Его гости могли познакомиться со значимыми ИТ-решениями столицы, совершить виртуальные прогулки по главным достопримечательностям и познакомиться с полезными онлайн-сервисами для горожан.

Справка о премии Правительства Москвы «Путеводная звезда» в области туризма и гостеприимства:

«Путеводная звезда» — это ежегодная премия Правительства Москвы для профессионалов индустрии гостеприимства и туризма, главной целью которой является повышение туристической привлекательности столицы. В первый раз премия прошла в 1999 году и за 24 года стала неотъемлемой частью жизни туристической индустрии Москвы. «Путеводная звезда» каждый год представляет участникам возможность громко заявить о себе как в профессиональной среде, так и на широкую аудиторию. Премия является эффективным механизмом взаимодействия проектов с москвичами. За все время существования конкурса (не считая результаты этого года) 295 представителей туристической отрасли получили премию «Путеводная звезда».