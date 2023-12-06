В преддверии Нового года Sokolov обновил флагманскую коллекцию Russe и добавил две новые линейки украшений – «Русские сказки» и «Балет», сообщает компания.

Коллекцию пополнили 70 изделий из серебра с цветными фианитами, золочением и без вставок – серьги, кольца, браслеты, колье и броши. В линейке «Руссике сказки» представлены украшения в виде Золотой рыбки, Жар-птицы, Змея Горыныча, знаменитого дуба у Лукоморья. Изюминка линейки «Балет» – моносерьга в виде Щелкунчика. Головной убор главного героя балета Чайковского украшает двуглавый орёл, руки и ноги подвижны, а к поясу прикреплена миниатюрная сабля.

Елена Ракутина, эксперт по ювелирной моде ювелирного холдинга Sokolov: «Обновление получилось по-настоящему ярким и сказочным – в уникальном стиле коллекции Russe. Русские сказки – волшебство, с детства знакомое каждому, и мы воплотили эти фантастические образы в оригинальные ювелирные формы. Русский балет – гордость и символ нашей культуры. Искусство, которое вдохновляет и восхищает миллионы людей по всему миру. И в новом модном сезоне вдохновило Sokolov на создание линейки «Балет» – украшений, посвящённых красоте и изяществу классического танца. Как и русский балет, украшения Sokolov хранят в себе секреты мастерства и драгоценные традиции. Ювелиры бренда передают их из поколения в поколение в самом сердце ювелирной столицы России – Красном-на-Волге».

Фотографии предоставлены компанией.