Новую коллекцию Ekonika отличают вневременные силуэты в базовых оттенках и благородных фактурах, дополненные новыми акцентными элементами, сообщает компания.

Линейку Ekonika Premium пополнила коллекция Sparkling Holidays – туфли, балетки и босоножки, лодочки на шпильке, ботильоны и сапоги на каблуках разной высоты, сумки-кисеты и мини-сумки актуальных геометричных силуэтов. Материалы: велюр, сетка со стразами. Цветовая палитра: глубокие оттенки чёрного, белого, красного, бежевого. Съёмные элементы на обуви и сумках в виде бантов из сетки или шёлка, металлических цепочек, ремешков со стразами теперь представлены как самостоятельные модные элементы – идут в комплекте, а также продаются отдельно.

Линейку Ekonika пополнила коллекция Lumière De Nuit – босоножки с квадратной носочной частью, лодочки, остроносые ботильоны на каблуках разной высоты, выполненные из стрейч-велюра, натуральной кожи и текстиля с люрексом, сумки среднего размера, мини-сумки с пайетками, ремни-трансформеры, минималистичные браслеты, серьги, колье ассиметричных форм. Цветовая палитра: чёрный, серебряный, благородный зелёный и сочный фиолетовый.

Новогодняя коллекция Ekonika представлена в магазинах сети, в интернет-магазине ekonika.ru и в мобильном приложении бренда.

Фотографии предоставлены компанией.