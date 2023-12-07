«Культура и успех, современные модные тренды» - тема конференции в 2023.

Инициаторы события АНО «Русская Культура», одна из перспективных организаций России, которая осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.

Основная задача молодёжной конференции познакомить подрастающую молодёжь с современными возможностями, показать взаимосвязь культуры и успеха, раскрыть тему трудового воспитания, познакомить с понятием гармоничная личность.

Специалисты из разных областей рассказали о современных трендах, позволяющих достигать успех в работе.

Событие прошло при поддержке : Конкурс.рф, MODA.RU, LOVE Радио 106,6, Школьнаякрасавица.рф, Глянцевый журнал «FreeТайм», телеканал «Губерния», Федеральная службы новостей, портал Podium, портал «Президент», Комсомольская Правда, Союз Национальностей, Глянцевый журнал «COOL», Ассоциация Сподвижников Президента РФ.

Приглашаем партнёров к сотрудничеству russcult.com

Благодарим protehnika-msk.ru OOO «Протехника», а так же директора компании Андрея Андреевича Сартакова, за полное содействие в организации мероприятия, за системную финансовую поддержку.