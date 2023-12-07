Полина Диброва удивила своих резидентов женского клуба dibrovaclub.ru

Диброва Полина основала женский клуб 6 лет назад. В ноябре создательница клуба восхитила ярким праздником своих резидентов.

Женский клуб Полины Дибровой отметил важную дату 20 ноября, ему исполнилось 6 лет. В честь этого важного события Полина Диброва устроила яркую вечеринку в стиле Цирк.

Событие проходило в уютном ресторане «Подмоскоvные Veчера», где гостей ждали изысканное меню, сюрпризы и подарки, настоящие цирковые номера и фотосессия.

По задумке основательницы Клуба, праздник в «цирковом» стиле предполагал не только яркую и зажигательную программу, но и креативные костюмы и прически гостей. Тон вечеру задавала сама Полина Диброва. Первым номером праздничной программы был фэшн-показ. Украсила событие Дизайнер Ксения Рыченкова. Она представила собравшимся гостям свою новую модную коллекцию. Затем наступила очередь сценических номеров: воздушная гимнастика на обруче, факир-шоу и зажигательные музыкальные композиции. Главным гостем конечно же был праздничный торт, который выглядел потрясающе. Всё прошло великолепно, Полина Диброва выглядела восхитительно, рядом с ней всегда был её супруг Дмитрий Дибров.

Информационная поддержка: J.S.MEDIA, АНО «Русская Культура» russcult.com, moda.ru