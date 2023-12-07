В конкурсе дизайнера Алёны Ахмадуллиной победила Виктория Марандыкина, работы победителей будут использованы в коллекции одежды по мотивам промыслов Белгородской области, и им также предложена экскурсия в Модный дом Alena Akhmadullina, сообщает bel.ru.

Прошёл конкурс, организованный Алёной Ахмадуллиной — известным дизайнером и основательницей Модного дома Alena Akhmadullina. В нём приняли участие дети от 4 до 12 лет, живущие в Старооскольском городском округе. Участникам предложили нарисовать старооскольскую игрушку или изображение, связанное с этим традиционным ремеслом.

Первое место заняла Виктория Марандыкина, ученица детской школы искусств имени М. Г. Эрденко №1 в городе Старый Оскол. Второе и третье места достались соответственно Софии Яцун и Полине Часовских, обучающимся в детской художественной школе Старого Оскола.

Работы победителей будут использованы в специальной коллекции одежды по мотивам ремёсел Белгородской области, созданной Алёной Ахмадуллиной. Кроме того, девочкам было предложено посетить экскурсию в Модный дом Alena Akhmadullina.

Источники фото: "Победа 31" (сетевое издание Яковлевского городского округа).