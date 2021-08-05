Ювелирная марка Avgvst выпустила большое обновление коллекции Lollipops, вдохновленной уличными фотографиями панков 70-х и стилем группиз – фанаток поп- или рок-звезд, которые сопровождали своих кумиров на гастролях. В линейку вошли, к примеру, асимметричные серьги хупы, серьги мобили, сложносоставной бодичейн и серьга, идущая из уха в нос с пирсингом, пишет «Афиша Daily».

Но героями лукбука коллекции стали не рок-звезды и не модели, а обычные люди. Вместе с фотографом Эмми Америкой Avgvst нашли 9 человек, которые очень хотят, но не могут носить заметные украшения и пирсинг из-за запретов религии, профессии или общества, и встретились с ними, чтобы записать их истории. Среди них оказались – сотрудница ЦБ РФ, дочь священника, школьная учительница, госслужащий, сотрудница, пилот и детский невролог.

«Фотографы имеют большое влияние на формирование визуальной культуры, и я стараюсь относиться к этому осознанно: вкладывать в каждый проект больше человеческого, а не только работать с красивой картинкой. Поэтому, когда мы обсуждали съемку лукбука новой коллекции с Наташей (Брянцевой, основательницей бренда Avgvst – прим. ред.), мы решили снимать людей с личными историями, а не тех, кто приходит на съемку как на работу. У нас удивительно легко сложился кастинг: оказалось, что людей, которые не могут себе позволить пирсинг или заметные украшения, много, среди них и педагог, и пилот, и сотрудница банка, а рассказ каждого не похож на остальные. Для меня эта съемка стала трогательным опытом. Все-таки выглядеть так, как ты хочешь, – это то немногое, что у нас еще не запрещено, и тем острее чувствуешь, насколько этой свободы не хватает в нашем обществе», – приводит Elle слова фотографа Эмми Америки.

«Мы хотели найти и выслушать героев, которые обожают, но не могут носить украшения, и дать им возможность показать ту свою сторону, которая по разным причинам находится «в тени», примерив украшения из новой коллекции. Как заметил один из наших героев, это история про две части жизни, противостояние двух личностей внутри тебя, между которыми приходится выбирать», – рассказала, в свою очередь, сама Наталья Брянцева.

Новые украшения из коллекции Lollipops уже доступны на сайте и во всех магазинах Avgvst.