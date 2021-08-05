Американский совет модных дизайнеров (CFDA) и компания IMG сообщили о том, что показы предстоящей Недели моды в Нью-Йорке смогут посетить только гости с прививкой от коронавируса. Правило также касается всех, кто занят в организации и проведении мероприятия.

«Вместе мы призываем всю индустрию моды последовать нашему примеру и защищать благополучие модного сообщества в этом сентябре», – приводит Harper’s Bazaar официальное заявление CFDA.

Об обязательном условии пребывания на мероприятиях в рамках Недели моды в Нью-Йорке участников поставили в известность за месяц до начала модного события. Информационная памятка была отправлена всем партнерам мероприятия. Требование по вакцинации распространяется на всех задействованных в мероприятии лиц: гостей, дизайнеров и их команд, моделей, визажистов, фотографов, обслуживающего персонала, подрядчиков или спонсоров. Уведомление пришло 2 августа 2021, отмечает PROfashion.

Таким образом, этот же день, второе августа, является крайним сроком для получения первой дозы вакцины. Организаторы уточняют, что за две недели до начала мероприятия участники обязаны пройти полный курс вакцинации. Соответственно, для крайнего срока второй прививки указывается дата 23 августа. Допустимой является вакцина Pfizer или Moderna. Подчеркивается, что вакцинация рекомендуется во всех местах проведения мероприятий.

Что касается несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, они должны предоставить доказательство отрицательного теста на антиген (проведенного в течение шести часов с момента прибытия) или отрицательного теста ПЦР на Covid-19 (проведенного в течение 72 часов с момента прибытия).

Организаторы IMG Company совместно с Советом модельеров Америки также планируют задокументировать технику безопасности, которая коснется в том числе ношения масок. NYFW будет проходить с 8 сентября по 12 сентября. За несоблюдение правил во время рабочего процесса – дистанция, защитные маски, антисептики – будут нести ответственность дизайнеры.

Как пишет L’Officiel, организаторы NYFW решили ужесточить правила сразу после вступления в силу новых местных ограничений. Посещать тренажерные залы, кафе и рестораны в Нью-Йорке теперь можно только с паспортом прививок от коронавируса. Такое решение власти города приняли, чтобы увеличить количество вакцинированного населения.

Нью-Йоркская неделя моды пройдет с 8 по 12 сентября. В ней примут участие Rodarte, Moschino, Tom Ford, Ralph Lauren, Marc Jacobs, Prabal Gurung и Peter Do. Камерное шоу планирует провести Майкл Корс.