Лос-анджелесская модель и основательница бренда чехлов для телефонов Wildflower Cases Девон Ли Карлсон сделала капсульную коллекцию для нью-йоркского бренда Marc Jacobs. Презентация проекта была приурочена ко дню рождения звезды, которой 3 августа исполнилось 27 лет.

При создании капсулы из семи вещей девушка вдохновлялась гламуром и стилем 2000-х. Так, в ней можно найти разноцветные футболки и шорты с яркими принтами, черное платье-комбинация с отделкой из голубого кружева, спортивный костюм с принтом в виде изображения собаки Девон по кличке Марти, а также белая футболка с розовой надписью MARC и стразами, пишет The Blueprint.

В капсулу также вошла винтажная модель сумки Marc Jacobs, выполненная из кожи черного и розового цветов. А цепочку сумки, которая украшена подвесками-буквами в виде надписи Marc Jacobs, можно также носить в качестве ожерелья.

За лукбук отвечал Конор Каннингем, который идеально передал настроение коллаборации коллажем в облаках и сочным розовым, отмечает GQ.

«Марк – настоящая икона моды и главный источник вдохновения для меня. Все вещи из этой коллекции идеально подходят для того, чтобы их можно было носить в любой обстановке – и дома в тапочках, и в городе с вашими самыми любимыми туфлями на каблуках, – приводит World Fashion Channel слова Девон. – Эта коллаборация – большая удача для меня, я до сих пор не верю, что сделала это, и иногда думаю, что все это – прекрасный сон».

Коллекция Marc Jacobs x Devon Lee Carlson уже доступна на сайте и в магазинах бренда. Стоимость вещей составляет от $80 до $225.