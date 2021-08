Для всех, кто тоскует по путешествиям, российский бренд YuliaWave запускает серию тематических коллекций, посвященных самым интересным уголкам мира.

Первая капсула из этого цикла пропитана духом одного из самых самобытных регионов на земле – Африкой. Коллекция передает атмосферу этого региона через этнические мотивы, приятные телу фактуры, характерные линии и цветовую палитру. Но, как отмечает Elle, несмотря на всевозможные краски природы, дизайнер марки Юлия Василевская остается верна спокойным оттенкам и лаконичному крою.

Всего в коллекцию вошло пять предметов одежды: 3 платья и топ с юбкой, а также аксессуары – вязаная сумка ручной работы и серебряное кольцо с очертаниями континента и выгравированной фразой-девизом «To change the world you need to see it» (Чтобы изменить мир, вы должны его увидеть).

Как отмечают представители YuliaWave, Африка – это колыбель человечества, место, где зарождалась жизнь; регион, привлекающий своей яркостью и разнообразием красок, культурным колоритом и уникальной атмосферой. Настроение капсулы передается, в частности, через детали и материалы: геометричные принты, отделку бахромой и натуральный хлопок. Отдельные элементы создаются техникой ручного плетения, пишет Vogue.

Коллекция уже доступна для покупки на сайте yuliawave.com и в официальном магазине по адресу Большой Патриарший пер., д. 12/2.