Креативный директор бренда Balenciaga Демна Гвасалия представил лукбук новой коллекции осень-зима 2021. Кадры из фотосессии появились в официальном Instagram бренда, в котором незадолго до этого были удалены все предыдущие публикации.

Как пишет Buro 24/7, над снимками работала американский фотограф-искусствовед и режиссер Кэти Граннан, которая известна своими яркими и эмоциональными уличными портретами.

Честь первому примерить модные образы от грузинского дизайнера выпала 27-летнему канадскому певцу Джастину Биберу. В лукбуке Balenciaga он предстал в кожаной oversize-куртке, широких спортивных брюках, а также в кроссовках DIY Runner, изготовленные с использованием уникального способа обработки ткани с помощью разрезов, стежков и клея для сетки и кожаного верха, отмечает The Blueprint. Дополнила образ кожаная сумка с логотипом бренда.

Компанию Джастину во время работы над съемкой составила французская актриса и обладательница «Золотого глобуса» Изабель Юппер. В кадре 68-летняя актриса предстала в тренче песочного оттенка, а также с обновленной моделью сумки Hourglass, пишет World Fashion Channel. Кроме того, в лукбуке можно увидеть новую модель Le Cagole, названную в честь уничижительного французского сленга для людей с «безвкусицей».

К Изабель Юппер и Джастину Биберу присоединилось множество любимцев модного Дома, креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия не мог обойти вниманием в новой коллекции свою музу — художницу Элизу Дуглас.