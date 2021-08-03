Российский бренд Jenesaq представил результат коллаборации с канадской художницей и скульптором Александрой Левассур.

«Чем вдохновлена коллекция? Безусловно великой и загадочной силой женского начала, – приводит The Blueprint слова основательницы марки Елены Межовой. – Коллекция – это отражение природы женщины. Сильной и наполненной энергией». Кроме того, дизайнер рассказала, что постаралась превратить вещи из новой коллекции в произведения искусства, смешав в них формы сюрреализма, французского символизма и художественной наивности.

В свою очередь, на создание картин из коллаборации художницу Александру Левассур вдохновила символика древних цивилизаций – римской и месопотамской.

В коллекции можно найти платья и косынки из натурального шелка, женственные платья с корсетом, а также объемные рубашки и накидки, идеально дополняющие любой образ.

«Мы тщательны в выборе материалов и использовали в коллекции высококлассный натуральный шелк, который окрашивали гипоаллергенными экокрасителями. В некоторых моделях мы используем купро, которое сплетено из спрессованных волокон эвкалипта. Создавая красоту, мы не можем забывать о заботе о нашей планете и искренне верим, что мода может быть более осознанной в своем производстве», – цитирует Elle команду Jenesaq.