Американский актер Адам Драйвер снялся в кампании нового мужского аромата Hero от Burberry, который стал парфюмерным дебютом Рикардо Тиши на посту креативного директора бренда, пишет Buro 24/7.

В коротком ролике двукратный номинант на премию «Оскар», демонстрируя отличную физическую форму, бежит по песку к океану вместе с лошадью. Затем они вместе ныряют в воду, а выходя из нее, становятся одним целым. Так, Адам появляется на берегу в образе в мифического персонажа и героя легенд – кентавра.

Снял рекламу британский клипмейкер Джонатан Глейзер. В качестве саундтрека режиссер выбрал песню FKA Twigs Two Weeks.

Как отмечает Esquire, Hero олицетворяет стремление к трансформации и метаморфозам, а также новую мужественность, исследующую царство животных. В композицию древесного аромата вошли ноты бергамота, кедра, можжевельника и черного перца.

«Я хотел, чтобы Burberry Hero воплощал в себе современную мужественность, играл на сущности первобытных человеческих и животных инстинктов. Драйвер обладает невероятной глубиной в понимании того, что означает мужественность сегодня: как сила может быть тонкой, а эмоции могут расширять ее», – приводит Buro 24/7 слова креативного директора Burberry Риккардо Тиши.