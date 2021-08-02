После успешного запуска коллекции в 2020 году Finn Flare продолжил работу над коллекцией «Зов природы» и выпустил новую лимитированную серию уютных худи с дизайном, вдохновленным природой России. Она задумывалась как одежда «в дорогу», являющаяся символом бережного отношения к природе, отмечает PROfashion.

Коллекция «Зов природы 2021» включает семь комплектов мужских и женских спортивных брюк с худи или свитшотом с изображением живописных туристических мест России: Байкала, Алтая и Камчатки. Принты разработаны собственным дизайн-бюро Finn Flare.

Все модели доступных как в базовых цветах, так и в актуальных оттенках сезона: серо-розовом, темно-синем и в цвете корицы. Производители заявляют, что изделия произведены из органического 100%-го хлопка.

Компания Finn Flare основана в 1960 году в финском городе Сало и первоначально называлась «Салон Ленинкитукку». Изначально философия бренда основывалась на единении человека с природой, ярких эмоциях от путешествий и любви к новым открытиям, пишет РИА Мода.

Лимитированная коллекция «Зов природы 2021» доступна во всех розничных магазинах Finn Flare, мобильном приложении, а также на сайте www.finn-flare.ru.