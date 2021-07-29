Как не странно звучат в разгар жаркого летнего сезона разговоры про зимние холода и сопутствующие этому времени года сопутствующие предметы гардероба, но факт остается фактом. Холоду быть, и уже сейчас надо подумать о хорошо скроенном пуховике, чтобы достойно выйти навстречу ледяному ветру и снежной метели. Бренд BOGNER во Vnukovo Outlet Village уже подготовился к встрече зимы и провел реновацию торгового пространства. И это не просто ремонт. Бренд сделал важный шаг в сторону глобального обновления. Процесс покупки стал удобнее, коллекция представлена более наглядно, а главные смыслы, которые компания несет в мир, стали еще фундаментальнее. Всем известно, что одежда BOGNER всегда сочетает в себе лучшее от моды и спорта: самый актуальный дизайн и передовые технологии позволяют одинаково уверенно чувствовать себя и на горнолыжном склоне Сочи, и на вечеринке апре-ски в Санкт-Морице. А в сочетании с приятными скидками от 30 до 50 %, которые предоставляет аутлет процесс покупок становится еще более приятным. Тем более, что во Vnukovo Outlet Village представлена первая линия BOGNER, линейка BOGNER FIRE+ICE и аксессуары — обувь и сумки. Это уже третий успешный проект бренда, реализованный в аутлет-канале. От коллекции к коллекции BOGNER не просто расширяет продуктовую линейку, а каждый раз предлагает принципиально новый подход, отражая актуальные мировые тренды и запросы общества в конкретной стране. Сейчас люди хотят, чтобы дорогие качественные вещи были максимально удобными — и получают их во Vnukovo Outlet Village, а также в монобутиках и мультибрендовых сетях.

«BOGNER никогда не боялся экспериментов и перемен. Именно это позволяет продукции бренда оставаться актуальной в любое время и в любую эпоху. В частности, бренд перестает производить натуральный мех. Все меняется, кроме качества и безупречного стиля», — поделилась генеральный директор BOGNER в России и СНГ Лика Рассомахина. А логотип в виде литеры B на одежде давно стал символом причастности к закрытому клубу, в котором ценятся осознанное потребление и смелость в ее разумных проявлениях. Вещи BOGNER сразу подчеркивают в человеке вкус и хорошее чувство стиля. Ведь именно стиль спорт-шик уместен в любом возрасте и в любой обстановке. «Бренд любят в России, потому что он эволюционирует вместе с нами. Если в 90-е наших людей можно было определить на горнолыжных курортах по яркому внешнему виду, то сегодня российский любитель горнолыжного отдыха ценит в том числе лаконичность и европейский стиль. За 30 лет истории новой России BOGNER прошел путь от стремления иметь как можно больше дорогих вещей к умению ценить настоящие качество и уместность в разных местах и ситуациях», — продолжила Лика Рассомахина.

BOGNER — бренд премиальной спортивной одежды, олицетворяющий непринужденную элегантность на горнолыжных склонах и в мегаполисе. Каждая коллекция — это сочетание спортивного шика и современных технологий. Постоянно развивающийся и всегда удивляющий индивидуальным подходом бренд BOGNER остается таким же современным сегодня, как и при его основании в 1932 году.