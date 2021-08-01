Канье Уэст проведет еще один концерт на стадионе Mercedes-Benz в Атланте. Он состоится 5 августа, за день до релиза нового альбома «Donda». Анонс появился в твиттере рэп-лейбла Def Jam, а также о нем написал The Hollywood Reporter.

Кружок загрузки на белом фоне – так выглядит обложка еще одной презентации, которая также была опубликована в Instagram-аккаунте рэпера. Куратором предстоящего мероприятия Канье Уэст предложил стать креативному директору Balenciaga Демне Гвасалии. Дизайнер будет заниматься визуальными эффектами и другими элементами шоу, пишет The Blueprint.

Билеты на концерт поступят в продажу в понедельник, 2 августа. Стоимость билетов составит от $30 до $75.

Альбом Donda назван в честь покойной матери рэпера Донды Уэст, которая умерла от осложнений после операций пластической хирургии в 2007 году. Уэст представил демо-версию альбома 23 июля на вечеринке на стадионе Mercedes-Benz.

На событие пришла бывшая жена Ким Кардашьян, а также рэпер Рик Росс. В финале выступления прозвучал голос Jay-Z, после чего представители Канье заявили, что выход Donda переносится на 6 августа, чтобы сделать «самый лучший продукт без спешки». Он даже остался жить на том же стадионе в Атланте, пока не закончит работу над новой пластинкой, отмечает «Афиша Daily».