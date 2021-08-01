Эрмитаж открыл выставку коллекции русского костюма и исторической одежды в русском стиле в Реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня». Постоянная экспозиция в формате открытого хранения доступна посетителям с 31 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея.

«Экспонаты, связанные общим понятием “русский народный костюм”, позволяют увидеть всевозможные варианты комплексов традиционной одежды, понять региональные различия и оценить то новое, что появилось в народном костюме с течением времени под воздействием целого ряда исторических и культурных факторов. Наиболее ранние экспонаты из фонда народного костюма датируются второй половиной XVIII столетия, поздние - первыми десятилетиями XX века, когда традиционный костюм практически везде уступил место платью нового фасона», – сказано в заявлении музея.

На экспозиции зрителям будут представлены более 100 женских, мужских и детских праздничных и повседневных костюмов, которые носили в XIX веке не только простые жители из северных, центральных и южных губерний Российской империи, но и представители императорского двора. Исследователи отмечают, что и эти костюмы носят отпечаток русских традиций, так как Екатерина II ввела соответствующую моду еще в 1770 годы, пишет информационное агентство «Красная весна».

Выставка позволит посетителям оценить региональные различия народных нарядов по экспонатам от второй половины XVIII века до первых десятилетий XX века, когда в моду вошли платья нового фасона.

Как отмечает «Интерфакс», особое внимание в экспозиции уделено предметам из гардероба членов семьи последнего российского императора Николая II. Кроме того, на выставке представлены одежды костюмированного бала 1903 года в Зимнем дворце.