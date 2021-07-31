20-летняя дочь Ренаты Литвиновой Ульяна Добровская со своим другом, дизайнером Федором Дьяконовым, представила дебютную коллекцию одежды, созданную для Московского метрополитена. Шоу прошло на крыше Северного Речного Вокзала.

Открыла показ Рената Литвинова – она же выступила художественным руководителем и идейным вдохновителем коллекции. Сами Федор и Ульяна тоже прошлись по подиуму, а вместе с ними – актриса Александра Ревенко, дизайнер Никита Чекрыгин, блогер и телеведущая Мария Миногарова, художники Павел Пепперштейн, художница-керамистка Аполлинария Броше и художник Александр Петлюра, пишет Harper’s Bazaar.

В коллекцию мерча для московского метро, над которой дизайнеры работали около года, вошли как базовые вещи (худи, боди и бомберы), так и платья с драпировками, с объемными плечами, а также классические костюмы и рубашки. Их украсили принты и монограммы, созданные на основе узнаваемых элементов Московского метрополитена: логотипа «М» и памятников, отмечает Buro 24/7. В палитре коллекции сочетаются яркие и пастельные оттенки розового, алого, черного и белых цветов.

Дизайнеры рассказали, что при создании вещей вдохновлялись в том числе героями из фильмов Тимура Бекмамбетова «Дневной дозор» и «Ночной дозор». Особое внимание публики привлек один из образов, в котором появилась сама Ульяна во время шоу. Верхняя часть тела девушки была облита красной краской, которая будто бы стекала с груди – фактически Ульяна вышла на подиум топлес.

Все вещи коллекции произведены в России. За исключением очков: их доверили фабрике, где Prada изготавливают свои модели. «Мы даже на каких-то вещах так и написали: Made in Russia. Для нас было очень важно поддержать отечественное производство. Впрочем, для Московского метрополитена это было не менее важно. И мы очень благодарны им за оказанное доверие», – приводит Vogue слова Федора Дьяконова.

Коллекция будет доступна для приобретения в московском метро, а также в некоторых магазинах столицы.