Легендарный производитель мотоциклов MV Agusta решил запустить собственную линейку одежды. Первая капсульная коллекция бренда получила название «Logo Level 1» – это гендерно-нейтральный стритвир, сшитый из премиальных тканей. Дизайнером дропа стал Данило Паура – основатель именной марки Paura. По его задумке вещи должны подойти и байкерам, и любителям стритвира, и вообще всем, кому нужна качественная одежда, пишет Esquire.

В коллекцию вошли футболки, худи, джерси, спортивные штаны, щмукышяу-ветровки, дорожные сумки и шорты из технологичной ткани. Ключевой вещью капсулы стал красный стеганый бомбер с вышитым логотипом MV Agusta образца 1945 года, когда марка мотоциклов была основана.

При этом капсула полностью гендерно-нейтральна – все вещи можно носить как мужчинам, так и женщинам. Кроме того, дизайнер решил не привязывать свою коллекцию к определённому сезону. Как отмечает Harper’s Bazaar, этим запуском концерн надеется привлечь как более молодую клиентуру байкеров, так и людей, которые никогда ранее не слышали о MV Agusta.

Для съемки рекламной кампании бренд объединился с журналом об искусстве, дизайне и моде Kaleidoscope. Фотограф Джим Нед запечатлел одежду на фоне рационалистских зданий, напоминающих архитектуру на картинах Джорджо де Кирико. Metafisica Veloce – фраза, зашифрованная в названии бренда, – стала главной идеей съемки. Ее провели в Трезигалло, который также называют «метафизическим городом». За скорость отвечал мотоцикл Superveloce, дизайн которого перекликается с одеждой, пишет Buro 24/7 UA.

Купить вещи можно на сайте MV Agusta: цены варьируются от €40 за бейсболку и €57 за футболку с логотипом до €294 за стеганый бомбер.