Этим летом джинсовая марка Levi's объединилась с Grateful Dead – легендарной рок-группой, основанной в 1965 году в Сан-Франциско и существующей по сей день. В конце 60-х Grateful Dead стали по-настоящему популярны, выступая на таких фестивалях, как «Вудсток», и заняв важное место в американской контркультуре, пишет The Village.

Большая часть капсулы посвящена их концертному альбому Skull & Roses, вышедшему в 1971 году, – в честь него на вещах появились принты в виде роз и черепов, как на обложке альбома. Другая часть коллекции отсылает к афишам концерта группы 1977 года, который считается самым знаковым выступлением Grateful Dead.

Как отмечает Esquire, в новый дроп вошли футболки и худи, флисовые кофты, лонгсливы, джинсы, куртки из денима. Все они отражают самые яркие тренды шестидесятых и девяностых: окрашивание в технике тай-дай, нашивки и принты и гендерно-нейтральные силуэты. Вещи одинаково подходят и мужчинам, и женщинам и выпущены в соответствующей размерной линейке.

Коллекция призвана «отдать дань уважения наследию группы и запечатлеть радость, которую их музыка доставляла стольким людям последние полвека», цитирует Fashion Network слова представителей Levi’s.

Коллаборация Levi’s и Grateful Dead уже поступила в продажу в России. Купить вещи можно будет в избранных магазинах и на официальном сайте бренда, а также в концепт-сторе Peak.