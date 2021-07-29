На должности вице-президента Светлана Романова будет отвечать за направление ESG и кластер легкой промышленности.

Светлана зарекомендовала себя в роли эксперта и консультанта по развитию бизнеса и международным проектам в индустрии моды и легкой промышленности.

Светлана имеет опыт по запуску и участию в нескольких крупномасштабных национальных проектах, таких как Эстафета Олимпийского Огня Олимпиады «Сочи 2014».

В должности Советника Департамента легкой Промышленности и Торговли Минпромторга РФ курировала программу продвижения российской фешн индустрии и легкой промышленности в России и за рубежом.

Сейчас Светлана работает с крупнейшими международными брендами, ассоциациями, торговыми сетями и российскими компаниями, занимается экспортом.

«Мы нацелены на эффективную и результативную работу по повышению уровня экологичности индустрии моды. Светлана уже имеет самые высокие компетенции и международную экспертизу в отрасли легкой промышленности, индустрии моды и области устойчивого развития, поэтому , я уверен, она сможет усилить нашу работу в реализации поставленных задач» – прокомментировал Президент Ассоциации Михаил Замарин.