Мексиканская актриса Эйса Гонсалес стала первым латиноамериканским амбассадором Bvlgari на североамериканском рынке. Она будет сниматься в рекламных кампаниях бренда, примет участие в официальных мероприятиях и появится в социальных сетях компании, пишет Buro 24/7.

Для рекламной кампании актриса позировала на фоне легендарного лос-анджелесского отеля Chateau Marmont и примерила новинки из линии B.zero1, а также культовые украшения из коллекций Serpenti и Divas’ Dream.

«Когда я росла, было очень трудно найти в рекламе женщин, похожих на меня. Поэтому для меня важен тот факт, что молодые латиноамериканцы по всему миру могут видеть, как такая же женщина-иммигрантка, как они, является частью семьи Bvlgari. Я благодарна им за выбор разнообразия. Вместе с Bvlgari мы сможем вдохновить новые поколения следовать своим мечтам. Это абсолютная честь», – цитирует Buro 24/7 актрису.

Такое пополнение в семействе римского бренда вполне объяснимо. Дело в том, что непринужденный образ Эйсы прекрасно сочетается с жизнерадостной и смелой эстетикой Bvlgari. Кроме того, Гонсалес стала своего рода воплощением легкого стиля Лос-Анджелеса в сочетании с итальянской грацией.

«Украшения для меня – это нечто очень личное. Правильные вещи можно носить всю жизнь. Вот почему я так рада присоединиться к такому культовому Дому, как Bvlgari, в качестве посла бренда. Я всегда была большой поклонницей этого бренда. Их дизайн – инновационный и динамичный, но при этом гламурный и элегантный. Эти украшения воплощают современную женщину. Кроме того, это один из первых брендов, который на протяжении многих лет поддерживает инклюзивность», – приводит Elle слова Эйсы.

Гонсалес – одна из самых ярких актрис Голливуда, наиболее известная своими ролями в фильмах «Малыш на драйве», «Годзилла против Конга» и фильма «Аферистка» от Netflix. В ближайшее время зрители увидят ее в главной роли вместе с Джейком Джилленхолом в «Скорой помощи» режиссера Майкла Бэя, отмечает Fashion Network.