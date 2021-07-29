Шведский бренд H&M представил коллаборацию с независимым токийским брендом Toga Archives, основанным в 1997 году дизайнером Ясуко Фурутой и известным своим экспериментальным подходом в работе с классическим гардеробом.

В капсульной коллекции для H&M дизайнер обращается к своим авангардным архивам и переосмысляет знаковые модели Toga. «Мы в H&M большие поклонники универсального дизайна, поэтому нас так покорил изобретательный подход Ясуко Фуруты. К примеру, их вещи с фирменными вырезами можно носить как на голое тело, так и поверх одежды с пайетками для большего эффекта. Нам не терпится представить игривый и в то же время продуманный стиль коллекции нашим покупателям и посмотреть, какие образы они создадут», – приводит PROfashion слова Анн-Софи Йоханссон, креативного консультанта H&M.

В женскую коллекцию Toga Archives x H&M вошли тренч из шерсти и твила с необычным силуэтом, серый oversize-жакет с отделкой бисером на нагрудном кармане, темно-синяя туника, украшенная фирменными вырезами Toga, платья классического фасона с флористическими принтами, юбки-плиссе, лодочки на ковбойском каблуке, декорированные фурнитурой и бисером, массивные украшения и другие предметы для создания яркого образа, отмечает Wonderzine.

В мужской коллекции представлены деконструированные тренч, ветровка и бомбер, свитшот и худи со знаковыми вырезами, голубая рубашка в полоску необычного кроя, прозрачный джемпер с V-образным воротником, броги с внутренним носком на молнии и другие вещи, созданные в стилистике Toga.

«Мода способна транслировать идеи и интересы моментально и невербально. В Toga мы уверены, что возможность проявить свою индивидуальность определяет выбор покупателей. Например, юбку с вырезом они могут надеть как на голое тело, так и поверх брюк. Я бы хотела, чтобы новая коллекция H&M смогла донести эту идею до глобальной аудитории», – цитирует Harper’s Bazaar Ясуко Фуруту.

Коллекция Toga Archives x H&M поступит в продажу 2 сентября. Она будет представлена только онлайн.