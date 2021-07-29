Актриса и блогер Анна Хилькевич стала амбассадором площадки AliExpress Россия. Рекламная кампания, запущенная 26 июля на телевидении и в интернете, состоит из шести коротких роликов и разработана совместно с креативным агентством Zebra Hero. В дальнейшем образ девушки будет использоваться в наружной рекламе и в приложении маркетплейса.

«‎Анна полностью отражает наше бренд-позиционирование — она активная, амбициозная и яркая девушка, востребованный блогер и артист, жена и мама двух детей. Мы уверены, что наши покупатели так же, как и Анна, живут активной жизнью — совмещают карьеру и семью, занимаются спортом, любят путешествовать, поэтому им будет близок образ Анны и задумка кампании, когда для каждой ситуации находится решение и нужный товар»‎, – отметил руководитель маркетинговых коммуникаций AliExpress Россия Дмитрий Глухов.

Кампания состоит из шести коротких роликов: по их сюжету Анна Хилькевич заказывает три товара на платформе AliExpress. Первый – всегда забавный и необычный, отсылающий зрителя к тому, чем известен маркетплейс, а второй и третий – покупки из популярных категорий, необходимые в повседневной жизни. Так компания показала, как современные девушки могут найти на платформе не только товары для развлечения, но и самые необходимые вещи: одежду, товары для красоты и здоровья, для детей и дома.

«Я с радостью уделяю время шопингу в приложении AliExpress, часто покупаю товары для себя и детей. А теперь мы запустили совместную рекламную кампанию и будем рассказывать про разнообразие выбора и выгодные покупки на AliExpress», – прокомментировала актриса свое сотрудничество с компанией.