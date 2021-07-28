24 апреля в возрасте 59 лет в парижском госпитале умер дизайнер израильского происхождения Альбер Эльбаз. Причиной скоропостижной смерти легендарного кутюрье стал коронавирус.

Гибель Эльбаза стала большой утратой не только для его родных и друзей, но и всей модной индустрии. Устроители Недели моды в Париже решили почтить память талантливого и добродушного гения, устроив показ в его честь. Шоу, которое получило название Love Brings Love («Любовь приносит любовь»), закроет Неделю моды 5 октября.

Организаторами памятного показа выступил AZ Factory – бренд Эльбаза, который он основал в январе 2021 года после ухода с поста креативного директора Lanvin и длительного перерыва в карьере. Таким образом команда марки хочет отдать дань «креативному видению Альбера и его экстраординарной любви к модной семье», отмечает Harper’s Bazaar.

Как выяснилось, AZ Factory представит две эксклюзивные коллекции под названиями SuperTech-SuperChic и Free To, над которыми в последние недели своей жизни работал модельер.

Как пишет Elle UA, что Альбер Эльбаз получил широкую известность в модной индустрии благодаря тому, что возродил былую славу французского бренда Lanvin, будучи на посту креативного директора. Дизайнер покинул модный Дом и индустрию в целом в 2015 году, сделав пятилетний перерыв в карьере. В 2020 году он вернулся, чтобы запустить совместно с LVMH марку AZ Factory.