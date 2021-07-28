28 июля в Казани в рамках XII Международного экономического саммита «Россия – Исламский мир: KazanSummit» при поддержке Национальной палаты моды прошел Modest Fashion Day, который состоит из двух частей – деловой программы и показов. Мероприятие организовано на территории международного выставочного центра «Казань Экспо».

Свои коллекции «благопристойной моды» в рамках саммита представили 9 дизайнеров: Valentin Yudashkin, IgorGulyaev, Measure, Guzelem, Sahara, Zuhat, Su.Su, Alsu Gilmi и Eva Graffova. Созданные ими мусульманские наряды, планируют продать на благотворительном аукционе.

В рамках деловой программы российские и зарубежные эксперты обсудили развитие и перспективы «скромной моды», а также меры поддержки талантливых дизайнеров. В частности, на сессиях были затронуты вопросы развития modest fashion-брендов как на российском, так и на международном рынках. Кроме того, эксперты обсудили, какие ошибки в продвижении допускают молодые бренды, какие инструменты продвижения эффективнее, а также как выявить особенности целевой аудитории и выстроить с ней надежную коммуникацию.

KazanSummit представляет собой международную платформу для обсуждения вопросов экономического и социально-культурного сотрудничества в различных сферах. Мероприятие собирает под одной крышей делегатов из десятков стран и регионов России.