Российский бренд La Darique выпустил вторую капсулу свой летней коллекции The Linen Story, выполненной из премиального льна.

Съемка лукбука прошла на открытой местности в окрестностях острова Санторини. По мнению команды La Darique, атмосфера и природные пейзажи этого греческого острова отражает главные ценности бренда – внутреннюю свободу, наслаждение жизнью и выбор себя во всех ситуациях, пишет Cosmopolitan.

При создании новой коллекции дизайнеры La Darique вдохновлялись природой, создающей потрясающие оттенки и текстуры – их команда бренда ищет по всему миру, изучает и переносит на свои изделия.

В капсулу вошли укороченные блузы, топы в бельевом стиле, рубашки, костюмные шорты, платья длины мини и двубортные жакеты. Все вещи представлены в главных оттенках этого лета: лавандовый, небесно-голубой, зеленоватый хаки и марсала, отмечает Buro 24/7. Тем не менее любители классики тоже найдут модели по вкусу в нейтральных белом, черном и бежевым цветах.

Но самое главное в The Linen Story – это то, что все изделия выполнены из премиального льна, в котором комфортно в любую погоду.