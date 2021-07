Эди Слиман показал новую мужскую коллекцию Céline весна-лето 2022, получившую название Cosmic Cruiser («Космический крейсер»).

Ролик, который дизайнер снова срежиссировал самостоятельно, снимали на острове Гран Гау архипелага дез Эмбье в Средиземном море. Как отмечает The Blueprint, видео с подиума перемежались с выступлениями мотофристайлеров. Часть вещей также была явно вдохновлена экипировкой мотоциклистов: узкие кожаные брюки, куртки с заклепками, кожаные жилеты поверх шелковых рубашек.

В новом сезоне Эди Слиман решил окончательно стереть гендерные границы в моде и буквально наполнил мужскую коллекцию Céline пайетками, заклепками и шипами. Так, дизайнер показал сверкающие жилеты и туники, вязаные панамы, высокие казаки, бомберы с анималистичным принтом, смокинги и джинсовки в кристаллах, кардиганы, брюки клеш в стиле хиппи и яркие разноцветные шубы, пишет Buro 24/7.

Чтобы добавить в коллекцию арт-зарисовок, Слиман выбрал работы 14 художников, которые украсили вещи Céline. Например, джинсовую куртку дополнила надпись «So Happy To Be Part Of The Show» (Так рад участвовать в шоу) авторства художницы Анны Хофманн. Также в работе над шоу приняли участие художники Эми Дориан, Скотт Дэниел Эллисон, Анн Маккензи, Мэри Хэберт, Тайлер Чайлдресс и другие.

Кроме того, специально для показа дизайнер попросил Иззи Камина создать новый трек, который сможет «застрять» в голове у всех, кто его услышит.