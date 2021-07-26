Японский масс-маркет Uniqlo продолжает многолетнее сотрудничество с французской моделью Инес де ля Фрессанж. Залог успеха долгой совместной работы в том, что их совместная линия включает в себя лаконичные вещи, составляющие базу любого гардероба.

Новая коллекция не стала исключением. Вдохновением для нее послужил швейцарский городок Россиньер, известный своими живописными горными пейзажами и старинным шале, которое стало последней резиденцией покойного художника Бальтюса. А еще там проводит рождественские каникулы сама Инес, пишет Buro 24/7.

В коллекцию, вдохновленную спокойным отдыхом на природе, вошли 58 вещей, которые созданы в концепции LifeWear («Одежда для жизни»). Так, в коллаборации можно найти рубашки в клетку, пончо из смесового кашемира, трикотажные платья 3D Knit, пальто и пиджаки, свитеры в полоску и кардиганы на пуговицах, жакеты «с мужского плеча», береты и сумки-шоперы.

Как отмечает The Village, все вещи выполнены преимущественно в натуральных бежевых, зеленых, коричневых тонах и демонстрирует изысканный и расслабленный стиль, характерный для Инес.

Полностью коллекция Uniqlo x Ines de la Fressange поступит в продажу к концу августа. Все вещи из нее можно будет найти в московском «Атриуме», петербургской «Галерее» и онлайн.