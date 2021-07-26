Сервис доставки еды «Кухня на районе» и универмаг «Цветной» представили совместный «Очень бережный проект», в рамках которого они выпустили лимитированный тираж эко-сумок для ношения многоразовых бутылок и фляжек с водой. Об этом пишет Buro 24/7.

Размер новой модели можно регулировать с помощью специальных застежек из переработанного пластика – таким образом в сумку поместится емкость любого объема.

Фурнитуру необычного аксессуара создала Буляш Тодаева, которая занимается промышленным дизайном в области устойчивого развития. Доставлять сумки будут в фирменном пакете «Кухни на районе», а также архивной упаковке «Цветного». Поэтому заказ может прийти, например, в новогодней упаковке 2014 года, отмечает The Village.

Сумка стоит 2 100 рублей, заказать ее можно в приложении «Кухни на районе». Как пишет GQ, там же можно будет найти специальное меню, разработанное совместно с проектом «Теперь Так». В него вошли блюда, приготовленные из ингредиентов, которые раньше использовались не полностью. Все рецепты предполагают использование продуктов на 100 %. Они будут доступны для заказа до 31 июля.