Вслед за первым физическим показом с начала пандемии Covid-19, который прошел 6 июля в рамках Недели высокой моды в парижском Музее Гальера, Chanel сообщили о планах провести еще одно мероприятие во французской столице. Как пишет Fashion Network, 7 декабря здесь состоится традиционное шоу Дома Métiers d'Art.

Поскольку в любимой локации модного Дома – Гран-Пале ведутся ремонтные работы в преддверии летних Олимпийских игр – 2024, пока неясно, где Chanel проведут показ. Креативный директор бренда Виржини Виар отметила, что она предпочитает более камерные места.

С 2002 года с помощью Métiers d'Art Chanel привлекает внимание к важности мастерства в индустрии моды и поддерживает десятки небольших ателье, которые работают с вышивкой, плиссировкой, кружевом и другими сложными декоративными техниками при производстве одежды, создают шляпы, перчатки и обувь высочайшего качества, отмечает Buro 24/7.

В пресс-релизе французского Дома подчеркивается, что «коллекция Métiers d'Art доказывает, что Chanel берет на себя обязательства сохранить инновационное наследие ремесленников, которое помогает французской моде сиять по всему миру».

Традиционно шоу «путешествовало» по разным городам мира, среди которых Шанхай, Рим, Эдинбург, Зальцбург и Даллас. В столице Франции показ Métiers d'Art прошел лишь в декабре 2019 года, после смерти Карла Лагерфельда, пишет L’Officiel.

В прошлом году из-за пандемии Covid-19 Chanel представили Métiers d'Art в формате фильма, снятого в знаменитом замке Шенонсо перед одной звездной гостьей – актрисой Кристен Стюарт. Стоит отметить, что коллекция имела огромный успех у клиентов Дома. Покупательницы выстраивались в очередь, когда она поступила в продажу в июне.