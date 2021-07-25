Подкаст-студия «ТОЛК» и бренд St. Friday Socks объединились, чтобы создать совместную коллекцию носков, которые имеют символическое значение для основательницы студии Кристины Вазовски.

Дело в том, что девушка записывает свои подкасты неординарным, но проверенным способом: перед каждой записью она надевает на телефон носок и начинает вещать. Как бы странно это ни выглядело, такая уловка позволяет создавать более качественный материал: носок служит фильтром, который помогает убрать шумы и резкие звуки, отмечает SRSLY.

«Я пропагандирую максимально демократичный подход к подкастингу и во многом это вдохновлено моим лайфстайлом: я постоянно на чемоданах, поэтому у меня нет возможности возить с собой много техники. Поэтому все выпуски подкастов записываю на телефон с носком, это мой некий символ. Я очень рада, что теперь буду это делать не просто на какой-то носок, а на наши собственные носки из первого мерча студии ТОЛК, – приводит «Афиша Daily» слова Кристины. – Все мои гости тоже записывались таким способом: Катя Иванчикова (IOWA), Manizha, Татьяна Лазарева, Антон Севидов (Tesla Boy), Витя Исаев, Линор Горалик, Александр Красовицкий (Animal ДжаZ). Отдельный сорт удовольствия, когда ты очень важного, серьезного, звездного гостя просишь натянуть носок на телефон».

Дроп ТОЛК х St. Friday Socks состоит из трех пар с надписями «Это провал», «К тебе или ко мне» и «Извини, что голосовым». Они должны напоминать владельцам о том, что неудачи – часть успеха, digital-возможности стоит использовать этично, а на свидании можно намекнуть на продолжение.

Лицом подкаст-носков стала сама Кристина, съемку провели в петербургской квартире – Вазовски родилась в Петербурге, но уже давно путешествует и живет по всему миру, отмечает PROfashion.

Все модели доступны для заказа в интернет-магазине St. Friday Socks. Стоимость одной пары составляет 399 рублей.