Московский концепт-стор Leform представил новый проект Leform Archive, который объединяет архивные коллекции мировых модных брендов.

Специально для проекта площадь магазина расширили в два раза. Сейчас в нем можно найти коллекции Dries Van Noten, Junya Watanabe, Maison Margiela, Paco Rabanne, Alexander Wang, C.P. Company, Acne Studios и других брендов со скидками от 50% до 80%. Вещи отбирали кураторы концепт-стора, пишет The Blueprint.

Кроме одежды и обуви, в пространстве представлены ювелирные изделия, а также косметика, парфюмерия и ароматы для дома российских и зарубежных брендов.

Leform Archive находится по адресу: улица Краснопролетарская, 30, строение 1, рядом со станцией метро «Менделеевская». Пространство работает каждый день с 11:00 до 22:00.

Напомним, что открывшийся в 1997 году Leform является первым концепт-стором в России. Именно Leform познакомили российскую публику с Maison Margiela, Comme des Garçons, Dries Van Noten и Helmut Lang. Leform не только продают, но и участвуют в создании одежды. Например, в результате их коллаборации с Acne Studios появилась эксклюзивная расцветка кроссовок Rockaway. А до этого они выпускали парку вместе C.P. Company в честь своего юбилея, отмечает GQ.