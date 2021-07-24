В конце июня Vetements заявили у себя в Instagram о грядущем запуске нового бренда и начали активно привлекать подписчиков в аккаунт @vetements_secret_project. Интерес к новой задумке Гурама Гвасалии подогревало откровенное фото профиля секретного проекта, провокационные постеры с анонсами запуска, в том числе видео с процессом нанесения тату с датой релиза на тела моделей, отмечает InStyle.

И вот наконец на днях дизайнер представил свое новое «детище». Долго думать над названием новой марки не стали, сократив Vetements до VTMNTS. При этом образов в коллекции стало значительно больше: если у Vetements их было 129 на женскую и мужскую линии, то у VTMNTS – лаконичные 100 агендерных луков.

«Цель бренда – переосмыслить традиционную роскошь для следующего поколения. Это бренд для людей, которые носят одежду для себя, а не для других. Для тех, кому нечего доказывать, кто не хочет носить огромные логотипы и кричать, какой бренд они носят. Для тех, кто понимает высокое качество и ценность мастерства», – цитирует The Blueprint официальное заявление бренда.

Линейка VTMNTS соответствует эстетике, заданной Демной и Гурамом Гвасалией, – в ней также заметны отсылки к стилю 90-х и постсоветской культуре, но куда гораздо меньше oversize и бесформенных силуэтов. Так, в дебютной коллекции бренда можно найти водолазки, кожаные плащи, спортивные костюмы в нежном голубом оттенке, короткие дутые куртки, университетские бомберы, строгие брюки, свитеры, рубашки и пальто. При этом в ней нет логотипов – вместо них используются штрихкод и регистрационный номер товарного знака, пишет Buro 24/7.

Что касается аксессуаров, то их не очень много, но зато они органично дополняют модные ансамбли: это солнцезащитные очки, ожерелья в виде звеньев цепи и яркие перчатки.

Команда Vetements подчеркнула, что в новом бренде стремилась совместить традиционной качественный крой с данью современной моде. Когда именно вещи поступят в продажу, пока неизвестно. У проекта есть только аккаунт в Instagram, а сайта и магазина еще нет.