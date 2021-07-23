С 24 июля по 1 августа в Британской высшей школе дизайна пройдет ежегодный смотр дипломных проектов Britanka Degree Show. В рамках выставки студенты бакалавриата Британки представят свои разработки по направлениям графический и текстильный дизайн, fashion-дизайн, иллюстрация, фотография, дизайн и архитектура интерьера, промышленный дизайн, а также маркетинг.

Так, например, выпускница программы по иллюстрации Анна Подлипенцева покажет книгу без слов «Ветер тот же самый». С ее помощью можно будет посмотреть на мир глазами птиц. А Сергей Горбунов в фотопроекте «Временная линия» покажет, какие снимки делал его смартфон при разблокировке, пишет The Village.

Также в дни выставки гости смогут посмотреть лучшие работы студентов программ Pre-Degree. Помимо выставок студенческих работ, команда Британки проведет открытые лекции и семинары с ведущими профессионалами творческой индустрии, и воркшопы для всех, кто хочет пробовать что-то новое. Лекции будут проходить в период с 25 по 31 июля.

«Britanka Degree Show – событие, которое закрывает учебный год и приоткрывает дверь в будущее креативных индустрий. Выпускники БВШД 2021 года – это те, кто уже завтра изменит наше представление о дизайне, моде, искусстве и фотографии. Второй год подряд мы открываем выставку дипломных работ в условиях пандемии. На Britanka Degree Show вы увидите британский подход в действии: полная свобода творчества в условиях ограничений, эксперименты при закрытых границах, переосмысление роли технологий в жизни человека и креативное изменение его личного пространства», – приводит портал «Культуромания» слова Eкатерины Черкес-Заде, директора Universal University.

Выставка будет работать в будни c 18:00 до 21:00, по субботам с 12:00 до 21:00 и по воскресеньям с 12:00 до 18:00. Для ее посещения нужно зарегистрироваться. Ознакомиться с выпускными проектами, узнать время и темы публичных выступлений можно по ссылке.